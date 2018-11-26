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نقيب الصحفيين عن تأجيل انتخابات "النقاد الرياضيين": اعتقدت أن وراءه هدفًا نبيلًا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:03 م
نقيب الصحفيين عن تأجيل انتخابات النقاد الرياضيين: اعتقدت أن وراءه هدفًا نبيلًا
نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة
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ميسون أبو الحسن
 

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن قرار هيئة مكتب النقابة بتأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، جاء بعد تلقي هيئة المكتب مذكرة مُوقعة من الناقد الرياضي خالد كامل وبعض الزملاء مطالبين بتأجيل العملية الانتخابية، نظرًا أن الوقت الحالي غير مناسب.

ووعد "سلامة" الزملاء بإنهاء الأزمة، ومناقشتها خلال اجتماع مجلس النقابة الخميس المقبل، على أن يتم فتح باب الترشيح من جديد يوم السبت، وفي حال تأجل اجتماع مجلس النقابة ليوم السبت، سيتم فتح باب الترشيح يوم الأحد أو الإثنين على الأكثر.


جاء ذلك خلال اجتماع للزملاء أعضاء الرابطة مع النقيب، اليوم، لبحث إنهاء الأزمة وعقد الانتخابات في موعدها.

وكان لاقى قرار هيئة مكتب النقابة ردود أفعال رافضة لقرار التأجيل، خاصة وأنه جاء دون إبداء أسباب واضحة.

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