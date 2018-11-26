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سولاري: خسارة إيبار كانت مؤلمة ويجب أن نفوز على روما

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:05 م
سولاري: خسارة إيبار كانت مؤلمة ويجب أن نفوز على روما
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منى العوضي
 

أوضح سانتياجو سولاري، مدرب نادي ريال مدريد، أن مواجهة روما ستكون صعبة خصوصًا أنها تأتي بعد الهزيمة المؤلمة من إيبار في الدوري الإسباني.


ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد روما، مساء غدصا الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وقال سولاري، في تصريحات صحفية: "يجب أن نُقدم مُباراة كبيرة جداً تليق بتاريخ ريال مدريد في هذه البطولة".


وتابع: "تغيير في ردة فعل الفريق والتشكيلة؟ أتفهم حاجتك ولكن هذه أمور تخص الفريق فقط وأنا المسؤول عنها".


وأضاف: "خسارة إيبار كانت مؤلمة لكننا قمنا بتحليل الأخطاء ونسعى للتحسن، المُباراة إنتهت كما انتهت المُبارات التي فزنا بها أيضاً، الآن نحن في إيطاليا لمواجهة روما في مُسابقة آخرى ونركز على مباراة الغد".


وأكمل: "الانتقادات دائماً هنا، بعد المباريات والحصص التدريبية أيضاً، ريال مدريد طوال تاريخه منذ 116 عاماً كان في الكثير من الأزمات والانتقادات ودائماً عاد وانتصر ولهذا ريال مدريد أفضل نادي في التاريخ".


واستطرد: "إيسكو يتدرب جيداً وأنا اعتمد عليه كما اعتمد على الـ23 لاعب آخر في ريال مدريد، بديل كاسيميرو؟ المُباريات مُختلفة ولدينا العديد من اللاعبين الذين يستطيعون المُشاركة بدلاً من كاسيميرو".


واختتم: "حماية سيرخيو راموس مُهمة من الاتهامات الموجهة ضده، صدق راموس والنادي لا يُمكن التشكيك به، كل ما يُهم الان هو الغد، غداً نريد الفوز".

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