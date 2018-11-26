سولاري: خسارة إيبار كانت مؤلمة ويجب أن نفوز على روما

أوضح سانتياجو سولاري، مدرب نادي ريال مدريد، أن مواجهة روما ستكون صعبة خصوصًا أنها تأتي بعد الهزيمة المؤلمة من إيبار في الدوري الإسباني.





ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد روما، مساء غدصا الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



