رابط online الدوري المصري يلا شوت مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Zamalek اليوم
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:03 معمرو عادل
رابط online الدوري المصري يلا شوت مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Zamalek اليوم
زوار الفجر الرياضي تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره النادي الأبيض، في لقاء يحتضنه ملعب بتروسبورت.
رابط online الدوري المصري يلا شوت مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Zamalek اليوم
الزمالك يتصدر برصيد 29 نقطة جمعها من 12 مباراة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مصر للمقاصة، بينما يأتي الجونة في المركز 12 برصيد 16 نقطة حصدها من 14 لقاء.
رابط online الدوري المصري يلا شوت مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة Zamalek اليوم
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