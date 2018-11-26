محافظ البحر الأحمر: ألمانيا ستنشئ ٦ مستشفيات على مستوى مصر

أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تم التصديق على إنشاء مستشفى الغردقة الدولي، لتصبح صرح طبي عالمي يشمل أساتذة وأطباء فى جميع التخصصات وبامكانيات عالية.





وأضاف "عبدالله" فى تصريحات صحفية له، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني المتخصصين فى إقامة المستشفيات سابقة التجهيز ليتم إقامة مستشفى الغردقة الدولي خلال ٦ اشهر.



