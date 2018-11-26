محافظ البحر الأحمر: ألمانيا ستنشئ ٦ مستشفيات على مستوى مصر
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:03 ممحمد طه
أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تم التصديق على إنشاء مستشفى الغردقة الدولي، لتصبح صرح طبي عالمي يشمل أساتذة وأطباء فى جميع التخصصات وبامكانيات عالية.
وأضاف "عبدالله" فى تصريحات صحفية له، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني المتخصصين فى إقامة المستشفيات سابقة التجهيز ليتم إقامة مستشفى الغردقة الدولي خلال ٦ اشهر.
وأشار إلى أن ألمانيا ستقوم بإقامة ٦ مستشفيات على مستوى مصر لتكون مستشفى الغردقة، أول مستشفى يتم بناؤها لتوفر جميع الخدمات الطبية لأهالي البحر الأحمر.
المزيد عن: مصر مستشفيات البحر الأحمر أخبار مصر