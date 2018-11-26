كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

يستضيف الزمالك متصدر الدوري المصري اليوم نظيره الجونة في الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

ويتصدر الأبيض ترتيب الدورى المصرى برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف.

كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

فيما يحتل الفريق الساحلي المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.

كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

أعلن كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

وسيبدأ كابونجو كاسونجو المهاجم الكونغولي للفريق كأساسي على حساب عمر السعيد، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.

كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

حارس: محمود عبد الرحيم جنش.





الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز.





الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.





أمامهم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم أوباما – محمود عبد المنعم كهربا.





الهجوم: كابونجو كاسونجو.