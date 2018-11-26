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لهذا السبب.. نقل مباراة الحزم والاتحاد إلى جدة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:58 م
لهذا السبب.. نقل مباراة الحزم والاتحاد إلى جدة
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منى العوضي
 

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة الحزم مع الاتحاد والمقرر إقامتها ضمن الجولة الـ 11 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وإقامتها في الساعة 6:15 مساءً.

وجاء قرار لجنة المسابقات بنقل مباراة الحزم مع الاتحاد لوجود أعمال صيانة في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.

جدير بالذكر فأن اتحاد جدة يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين بينما يتواجد الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

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