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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 26-11-2018 رابط يوتيوب يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق الجونة، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018-2019 يواجه فريق نادي الزمالك مباراته القادمة أمام فريق الجونة خلال مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل فريق نادي الزمالك أن يحقق انتصاراً خلال هذه المباراة من أجل استكمال عرضه المميز الذي قدمه لجماهيره خلال هذا الموسم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | تابع لايف مباراة الزمالك والجونة | بث مباشر الزمالك والجونة الآن kor

مشاهدة قناة أون سبورت مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر وفي حال فوز فريق نادي الزمالك أمام فريق الجونة، فإن هذا الإنتصار سوف يجعله واثقاً من نفسه أكثر وهذا ما سوف يؤهله إلى الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، حيث أثبت فريق نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة أنه يستحق الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.





يلا شوت الجديد مباراة الزمالك والجونة اون لاين وأهم ما يميز فريق نادي الزمالك خلال الفترة الماضية هو أن الفريق حسم أمره قبل مواجهة المباراة وأصبح هدفه الأول والأخير هو حصد النقاط التي سوف تمكنه من احتلال صدارة جدول الترتيب دون تردد وليس هذا فقط، وإنمكا يرجع الفضل الأول والأخير هو كثرة المباريات المؤجلة لفريق النادي الأهلي ومشاركته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | تابع لايف مباراة الزمالك والجونة | بث مباشر الزمالك والجونة الآن kor

إلا أن فريق نادي الزمالك يدرك جيداً حجم المسؤوليات التي يحملها خلال الوقت الحالي، كما طالب لاعبي نادي الزمالك من جمهوره أن يشجعه على الفوز باللقب خلال هذا الموسم، حتى يخرج من كبوة الخسارة التي تعرض إليها الفريق خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق نادي الزمالك " كريستيان جروس" على نسبة كبيرة من لاعبي الفريق للمشاركة في مباراة الجونة، حيث أكد جروس أن فريق قد أنهي التدريبات النهائية استعداداً للقاء الجونة.





وقد أعلن جروس عن عودة 4 لاعبين غابوا عن القائمة الأخيرة خلال مباراة الداخلية ضمن الجولة 15 والذي فاز فيها فريق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدفاً واحداً، ويعود كلاً من التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز بعد أن غابا عن صفوف نادي الزمالك، بسبب المشاركة مع المنتخب التونسي خلال المباريات الودية أمام المغرب.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | تابع لايف مباراة الزمالك والجونة | بث مباشر الزمالك والجونة الآن kor

كما تشهد المباراة عودة الكونغولى كاسونجو الذي غاب عن مباراة الداخلية، لمشاركته في تصفيات أمم إفريقيا كما صرح المدير الفني لنادي الزمالك عن مشاركة اللاعب المغربي حميد أحداد في مباراة الجونة، بعد أن تعافي من النزلة المعوية التي تعرض إليها خلال التدريبات النهائية لمباراة الداخلية والتي أدت إلى استبعاده من صفوف الفريق قبل بداية المباراة بساعات قليلة.