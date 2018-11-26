دينا سعد: "محبوبي" تستحضر ذكريات التسعينات في الإمارات (صور)

طرحت الفنانة دينا سعد، أغنية خليجية جديدة بعنوان "محبوبي" كلمات الشاعرة الكبيرة الكادي، وألحان الملحن الكويتي عبد العزيز العبكل، وتوزيع خالد بريسم.

وعن "محبوبي" قالت دينا في تصريحات صحفية: "الأغنية تستحضر كل ما هو مرتبط في ذاكرتنا بأواخر التسعينيات وبدايات الألفية في الإمارات ولتصل للجيل الجديد أصريت على أن يتم تنفيذها بشكل حديث و بسيط".

وأضافت: "الأغنية ليست مشروعي الأول فعندي عدة مشاريع سابقة منها أغنية "حبيب أمك" وكذلك قدمت أغنية "لا تناديني"، وأغنية "ما أبرد أعصابك"، ودويتو "ياعين نامي" مع الفنان وليد الجاسم وأعتز بهذه الاختيارات جدًا".

وتعرف الفنانة دينا سعد التي انتقلت الي الإمارات منذ سنوات طويلة بأنها من سلالة فنية مرموقة في مصر، فوالدها الموسيقار علي سعد المؤلف والملحن الموسيقي من رواد المسرح الغنائي المصري، وله جائزة قومية تحمل اسمه (جائزة علي سعد لموسيقى المسرح الغنائي)، ووالدتها الفنانة القديرة فتحية طنطاوي التي تصنف من فنانات الجيل الذهبي للمسرح والدراما المصرية.

وتعلمت دينا الفن أكاديميًا، حيث درسته في مصر ثم في فرنسا، قبل أن تصل إلى الإمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال التدريب الصوتي، فأشرفت على تدريب نجوم كبار في الغناء العربي أمثال بلقيس وديانا حداد.

وشاركت أيضًا بالغناء في أعمال كبيرة ومؤثرة في الساحة الفنية الاماراتية ، مثل أوبريت "عناقيد الضياء" وأبريت "الإمارات بلادي" ، وايضاً أوبريت "دام عزك ياوطن" و الكثير من الأغاني الوطنية والألبومات الغنائية ، كما شاركت بالإشراف والكتابة الموسيقية للأصوات وأحيانًا الغناء في الكثير من الأناشيد الوطنية الرسمية لعدة دول وأكثرهم على الإطلاق كان السلام الوطني الإماراتي أكثر عن تسع مرات في احتفالات رسمية.