مذكرة لنقيب الصحفيين رفضًا لتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

تقدم أعضاء رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب عبدالمحسن سلامة ومجلس النقابة، رفضًا لقرار هيئة المكتب بتأجيل انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة بشكل مفاجئ، بعد فتح باب الترشيح.



وطالب الزملاء في مذكرتهم، النقيب ومجلس النقابة، بإعادة فتح باب الترشيح مع تأكيد إقامة الانتخابات في ديسمبر المقبل، مؤكدين أنهم فوجئوا بتأجيل الانتخابات بعد فتح باب الترشيح دون إبداء أسباب، مما لاقى ردود فعل غاضبة من أعضاء الرابطة.

وكان قام الزملاء بحملة توقيعات، رفضًا لقرار التأجيل، وتقدموا بتوقيعاتهم للنقيب، خلال لقاء جمعهم به اليوم، بالإضافة إلى إعادة فتح باب الترشيح يوم السبت أو الأحد على الأكثر، على أن تنعقد الانتخابات في ديسمبر.

ووعد "سلامة"، الزملاء ببحث الأزمة خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل، والمقرر عقده خلال الأسبوع الجاري أو القادم على الأكثر.