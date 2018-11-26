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تعرف على رأي سما المصري في "الفياجرا النسائية"!

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:50 م
تعرف على رأي سما المصري في الفياجرا النسائية!
سما المصري
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الفجر الفني
 

أثارت الفنانة سما المصري، جدلا واسعا إذ قالت تعليقًا على توفير الحكومة للفياجرا النسائية: "فياجرا حريمي ايه ياجماعه اللي الحكومه هتنزلها في السوق؟؟ نهار أسود؟؟ هي الرجالة قادرة علي نسوانها دلوقتي لما تقدر عليهم بعد الفياجرا؟؟".

وتابعت "المصري" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " النسوان صحتها شديده برضو مش مستنيه فياجرا.. كده عدد السكان هينفجر ياجدعااان.. النسوان هتمشي في الشارع تعض في الأرض بعد الفياجرا دي.. انتوا مش عارفين حريم مصر ولا ايه؟؟.. يوم مش فايت يوم ماالفياجرا دي تنزل السوق...النسوان هتاكل الرجالة في الشوارع والله...الله يرحم رجاله مصر .....الحقوا استخبوا".

 

 

 

 

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