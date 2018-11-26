المحكمة العليا تصدر قرارها ضد آبل بشأن احتكار متجر التطبيقات

ستقرر المحكمة العليا فى الولايات المتحدة اليوم ما إذا كان ينبغى السماح للمستهلكين بمقاضاة شركة أبل بتهمة احتكار متجر التطبيقات أم لا، ونظرًا لأن أجهزة iOS مصممة لتشغيل التطبيقات، التى تم شراؤها فقط من App Store، يزعم المدعون أن هذا يؤدى إلى رفع سعر التطبيقات المدفوعة فى المتجر، إذ يحصل المطور على 70٪ من الأرباح المفروضة على التطبيقات المدفوعة، بينما تحتفظ أبل بنسبة 30٪.





ووفقا لموقع Phonearena الهندى، تزعم الدعوى الجماعية بأن أبل قد أنشأت سوقًا مغلقا لتطبيقات iOS، لكن تقول أبل إنها لم تفعل شيئًا سوى توفير سوق لمطورى التطبيقات يسمح لهم ببيع منتجاتهم.





ووفقًا لتقرير صادر عن NBC News، فإن السؤال المهم الذى يتعين على المحكمة العليا أن تدرسه هو ما إذا كان مطورو البرامج أو أبل مسئولين عن زيادة سعر التطبيقات، إذ يحدد المطورون سعر تطبيقاتهم وتأخذ أبل عمولة على كل عملية بيع.





يزعم المستهلكون أن الفوز بالقضية قد يؤدى ذلك إلى خفض أسعار التطبيقات عبر عدد من الأنظمة الأساسية، ويقول المطورون إنه إذا فاز المستهلكون بالمحكمة، فسوف يؤدى ذلك إلى تعطل ليس فقط متجر التطبيقات، ولكن أيضًا المتاجر الأخرى المشابهة عبر العديد من الأنظمة الأساسية بما فى ذلك متجر جوجل بلاى على هواتف أندرويد.



