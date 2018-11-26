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تعيين التونسي بلخواص لإدارة لقاء نجوم المستقبل و بيراميدز

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:41 م
تعيين التونسي بلخواص لإدارة لقاء نجوم المستقبل و بيراميدز
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مروى الجلاصي
 
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم، إسناد إدارة مباراة نجوم المستقبل وبيراميدز، التي ستقام بعد غد الأربعاء ضمن الأسبوع السادس عشر لدوري القسم الأول، لطاقم حكام تونسي بقيادة سليم بن مصطفى بلخواص.

و سيرافق بلخواص في تحكيم المباراة، كل من محمد بن محمد باكير ورمزي بن رمضان بن فرج في خطة مساعدين، ونضال بن محمد بن لطيف كحكم رابع.

و يجدر التذكير، بأن كل من الجامعة التونسية لكرة القدم و الإتحاد المصري كانا قد وقعا على بروتوكول، بغاية تبادل الحكام بين الدوريين المصري و التونسي.
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