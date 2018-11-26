إدرج "المتكاملة" الكويتية بمؤشر فوتسى راسل

أعلنت فوتسي راسل ، ترقية الشركة المتكاملة القابضة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، على أن يتم إدراج الشركة في شهر ديسمبر المُقبل.





وقالت "فوتسي"، إن أكبر تغير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون زيادة وزن الكويت في المؤشر من 0.27% إلى 0.54%، مما يؤدي إلى تدفقات للسوق بقيمة 473 مليون دولار، بحسب بيان نقلته الجريدة.





وكشفت عن نتائج مراجعاتها الدورية لسلسلة مؤشرات الأسهم العالمية "GEIS" التي تحت المراجعة منذ أشهر، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ التغييرات حتى نهاية 20 ديسمبر المقبل.





وبحسب البيان، فقد حققت "المتكاملة" نموذج الشركة التشغيلية الناجحة التي اجتازت خلال وقت قياسي من إدراجها في البورصة متطلبات "فوتسي" وأبرزها نسبة السيولة المطلوبة.





وكانت "المتكاملة" منذ طرحها في اكتتاب خاص قد شهدت تغطية تخطت أكثر من 230%؛ إذ حقق الطرح الخاص لعدد 76 مليون سهم بسعر 730 فلساً للسهم الواحد أكثر من 130 مليون دينار.





وتأسست "المتكاملة" في العام 2005، وهي شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، برأسمال يبلغ 22 مليون دينار، موزعاً على 220 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.





وتعمل "المتكاملة" من خلال شركاتها التابعة في مجال تأجير وتشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بشكل أساسي.





وتضم الشركة أسطولاً كبيراً ويبلغ مجموع وحدات معداتها 2161 وحدة، منها 542 رافعة من الرافعات المتنقلة والجرارات.





وفي 15 يوليو الماضي، تم إدراج سهم "المتكاملة" في بورصة الكويت ضمن مكونات مؤشر السوق الأول بقطاع الصناعة؛ وهو الإدراج الذي اعتبر الأول من نوعه لشركة مساهمة في البورصة بالعام الجاري، بالإضافة إلى كونه أول إدراج لشركة عائلية بعد غياب 4 سنوات كاملة.





وأعلنت "المتكاملة" في منتصف نوفمبر الجاري، عن تحقيق أرباح بقيمة 14.05 مليون دينار بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بقيمة 9 ملايين دينار بالفترة المماثلة لعام 2017، بارتفاع نسبته 56.1%.





وارتفع سهم الشركة في البورصة بنسبة 0.7% عند سعر 860 فلساً، وذلك في تمام الساعة 10:18 صباح اليوم الاثنين بتوقيت الكويت، حيث تم تداول 117 ألف سهم بقيمة 100 ألف دينار.





الجدير بالذكر أن قائمة شركات "فوتسي" تضم كلاً من: "الوطني"، و"بيتك"، و"زين"، و"أجيليتي"، و"بنك بوبيان"، و"هيومن سوفت"، و"ميزان" ، و"وربة"، و"البنك الدولي"، و"الصناعات"، و"الوطنية"، و"الامتياز"، وأضيفت إليها رسمياً "المتكاملة القابضة".