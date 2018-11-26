فوز المغربية ياسمين بطالي بملكة حسناوات العرب لعام 2019 (صور)

فازت ياسمين بطالي من المغرب، بلقب ملكة حسناوات العرب في العالم لسنة 2019 خلال النهائيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش الحمراء من 20 إلى 25 نوفمبر 2018 بفندق Kenzi Club Agdal Medina.

وكان لقب الملكة الشرفية من نصيب سهام بن يسعد من الجزائر؛ فيما عاد لقب الوصيفة الأولى لصابربن العطاوي من المغرب والوصيفة الثانية لجيهان البحيري من لبنان والوصيفة الثالثة لتقى عادل حسن من مصر؛ أما الوصيفة الرابعة فكانت مناصفة بين سحر أيت غزوان و لمياء حلحول من المغرب. وبحكم مشاركة عربيات من الدول الأوروبية فقد كان لقب حسناء أوروبا من نصيب نزهة خبر من فرنسا و ابتسام جلول من إيطاليا.

ولأن المهرجان اختار هذه السنة الانفتاح على عمقه الافريقي تماشا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فقد وقع الاختيار على دولة مالي لتكون ضيف شرف هذه الدورة و بالتالي كان لقب حسناء افريقيا من نصيب أوا ديارا من جمهورية مالي.

وبحكم اشتغال المشاركات في المهرجان على قضايا إنسانية فقد تم تنصيب سفيرات للنوايا الحسنة من طرف البروفسور الشيخ ماء العينين محمد تقي الله رئيس المنتدى العالمي للتضامن الإنساني والمستقبل وهي هيأة مسجلة في الأمم المتحدة.

وتم خلال حفل التتويج تكريم هرم العيطة المرساوية خالد البوعزاوي ونجمي الكوميديا المغربيين محمد الخياري وإيكو وضمت لجنة تحكيم المهرجان كلا من الإعلامية المصرية داليا نبيل و الخبير المالي الدولي محمد رمضان من الجزائر و و خبيرة التجميل فاطمة عبد الباقي ، و مصممة الأزياء منى جلال منصور و الأستاذ عبد الرزاق حاضر و الأستاذ سعيد كتي و ضيوف الشرف الأستاذ سعيد عبد القادر الفكيكي قنصل شرفي لدولة الغابون بكل من جهة فاس مكناس و وجدة الشرق، و الكاتبة المغربية فاطمة هيستاك و المحامي بهيئة الدار البيضاء مصطفى حريص المسؤول القانوني للمهرجان.

وخلال فترة التدريب خصصت إدارة المهرجان تحت إشراف رئيسها المؤسس محمد المشتري يضم برنامجا هم ورشات ومحاضرات في التنمية الذاتية والجمال والبرتوكول والإتكيت والإلقاء وغيرها، إلى جانب جولة سياحية بتنسيق مع ولاية مراكش آسفي شملت أهم المعالم السياحية لمدينة مراكش بغية التعريف أكثر بجاذبية المدينة الحمراء عالميا وزيارة لجمعية حماية الأطفال المتخلى عنهم بحكم اهتمام المهرجان بالجانب الإنساني و الاجتماعي بالدرجة الأولى.