البنوك السعودية تكشف آليات الاستثمار الناجح وتنمية المدخرات

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن أهم آليات الاستثمار الناجح، لتنمية المدخرات الشخصية، من خلال الودائع الادخارية، وسوق الأسهم والصناديق الاستثمارية بأنواعها المختلفة.

وأضافت لجنة الإعلام والتوعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المنتجات والخدمات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة وبرامج الادخار، التي تقدمها الشركات الاستثمارية بالمملكة، تلبي رغبات المستثمرين، بإشراف متخصصين ذوي خبرة كبيرة، مشيرة إلى أهمية قيام المستثمر بتوفير رصيد نقدي لمصاريفه المعيشية؛ ما يتطلب اختيار الأداة الاستثمارية الأقل مخاطرة وتوفر السيولة بسهولة وفي وقت قصير.

وتابعت: إن محددات الاستثمار الناجح تشمل تحديد الأهداف الاستثمارية بواقعية، بما يخدم الحاجات المستقبلية، مثل تمويل شراء منزل في المستقبل، أو تمويل معاش تقاعدي أو تمويل مصاريف الدراسة، فضلًا عن عدم تركيز الاستثمارات في نشاط استثماري واحد، ما يفرض الحاجة إلى أهمية وضرورة التوزيع الرشيد للأصول المستثمرة بين أكثر من نشاط استثماري كالأوراق المالية.

وأردفت: يجب أن تتوافق خطة توزيع الأصول المستثمرة مع أوقات الحاجة إلى السيولة المستقبلية، وتحديد نسبة أو حجم المخاطر، التي يستطيع المستثمر تحملها (منخفضة، متوسطة، وعالية)، بحيث يتم بموجبها توزيع الاستثمارات على الأصول المدارة، مع تحديد المبالغ المستثمرة (الفائضة عن الحاجة)، ومن خلالها يتم تحديد مدة الاستثمار وتوزيع المبلغ على الأصول المدارة، حيث إن طول الفترة الزمنية للاستثمار يتحقق عنه عوائد أكبر، علمًا بأهمية اختيار الصندوق الاستثماري المناسب الذي يحقق الأهداف الاستثمارية للمستثمر.