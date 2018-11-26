خالد مهران يتحدث لـ"روسيا اليوم" عن فيلم "ماتروشكا" (صور)

قامت قناة روسيا اليوم بتصوير حلقة مع المخرج المصري خالد مهران ، ومن المقرر عرضها يوم 6 ديسمبر المقبل ، وشهدت أجواء التصوير إهتماماً كبيراً بالمخرج والذي يعد هذا الاهتمام الأول من جانب قناة روسية بمخرج سينما مصرى لفت الانظار اليه بعد أن انتهى مؤخراً من تصوير فيلم مصري روسي بعنوان "ماتروشكا".

صورت القناة مهران في رحلة سياحية في شارع أرباط بالعاصمة الروسية موسكو ، وكذلك صورته في جولتة السياحية بالمحلات ، وهو يشترى لعبة "الماتروشكا" في موسكو وتابعوه بكاميرا القناة ، وهو يشاهد الفنون الروسية في الشارع الروسي وكانت معه في اللقاء الممثلة الروسية "ماريا ريڤال" إحدى بطلات "ماتروشكا"، والتى تحدثت عن مهران في البرنامج وصنفته بإسطورة لأنه مخرج متميز مثل مخرجي هوليوود وقالت أنه فعل شيئاً لا يمكن تصوره وهو نطقنا للغة العربية في عمل سينمائي كبير.

كذالك دعت قناة روسيا اليوم المخرج العالمي خالد مهران لزيارة مقر المحطة والعاملين بها وكانت هذه المبادرة هي الأولي من نوعها أن تدعو محطة روسية مخرج مصرى للتعرف علي كيانتها والعاملين بها.

ومن جانبه أكد مهران في الحوار للقناة أن الوزارات في مصر وعلي رأسهم رئيس الجمهوية المصرية السيسي ساعدوه ورحبوا بفكرته جداً عند علمهم بهذا الحدث الذي يظهر التبادل السينمائي والثقافي بين البلدين ، وكذلك الأمر في روسيا حيث رحب به السفير ايهاب نصر وبكل فريق العمل في العاصمة الروسية موسكو.