الحدود يخوض وديتين استعدادًا لمواجهة بيراميدز
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:39 ممحمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، خوض مواجهتين وديتين بالفترة المقبلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز سبورت، يوم 16 من الشهر المقبل بالدوري العام.
واستقر الحدود، على مواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم 29 من الشهر الجاري، على أن يواجه طلائع الجيش يوم 3 ديسمبر المقبل، قبل استئناف البطولة المحلية.
وكان حرس الحدود، حقق فوزًا ظهر اليوم على وادي دجلة، برباعية مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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