الحدود يخوض وديتين استعدادًا لمواجهة بيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، خوض مواجهتين وديتين بالفترة المقبلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز سبورت، يوم 16 من الشهر المقبل بالدوري العام.





واستقر الحدود، على مواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم 29 من الشهر الجاري، على أن يواجه طلائع الجيش يوم 3 ديسمبر المقبل، قبل استئناف البطولة المحلية.



