ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ملك البحرين وولي عهد السعودية يدشنان مشروعا مشتركا عملاقا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:36 م
ملك البحرين وولي عهد السعودية يدشنان مشروعا مشتركا عملاقا
طباعة
وكالات
 

دشن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، خط أنابيب النفط الجديد بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا.


وكان محمد بن سلمان قد وصل مساء الأحد إلى مملكة البحرين قادما من دولة الإمارات، وكان في استقباله بمطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين.


وأجريت لمحمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الملكي السعودي والبحريني، قبل أن يتم إلقاء بعض أبيات الشعر.


وعقد محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع حمد بن عيسى آل خليفة الذي رحب بزيارة ولي العهد للمملكة، معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما عبر ابن سلمان عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.


ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد، تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

المزيد عن: ولى عهد السعودية ملك البحرين مشروع مشترك عملاق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 7:00:01 PM