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ريال مدريد يصل إيطاليا لخوض موقعة روما بدوري الأبطال

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:38 م
ريال مدريد يصل إيطاليا لخوض موقعة روما بدوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 
وصلت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني، إلى العاصمة الإيطالية روما مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة فريق الذئاب بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.


ذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن كتيبة الفريق وصلت خلال الساعات الماضية إلى روما تحضيراً لخوض موقعة دوري الأبطال أمام فريق العاصمة على ملعب الأولمبيكو.


وأضاف الموقع الرسمي، أن ريال مدريد تلقي استقبال مميز فور وصوله اليوم لمطار روما، بعدما وصلت البعثة بعد رحلة استمرت ساعتين ونصف.

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