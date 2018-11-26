فقرة مراقبة فردية للاعبي الأهلي في مران اليوم

خصص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القادم بالنادي الأهلي، فقرة مراقبة فردية للاعبي فريقه خلال مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وقام يوسف بتخصيص فقرة لاعب ضد أخر في المران، لزيادة الضغط على الخصم.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الثلاثاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.