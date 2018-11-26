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حقيقة تضخم ثروة الفنانة اللبنانية إليسا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:24 م
حقيقة تضخم ثروة الفنانة اللبنانية إليسا
إليسا
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الفجر الفنى
 
نفت الفنانة اللبنانية إليسا، ما تم تداوله عن توقيفها وتضخم ثروتها، مؤكدة أن ما يتم تداوله خطأ وليس فيه حقيقة واحدة.

واستنكرت إليسا أن يتم تداول الخبر عن طريق موقع إخبارى عربى، مؤكدة أنه من العيب أن يتم تناول أحد بهذه الطريقة التى وصفتها بالمعيبة.

وقالت :"الخبر عن توقيفى وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبداً. عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة".

واستطردت لكشف حقيقة الأزمة :"للتوضيح فقد تواصل معي مسؤولون لنفي أن يكون الخبر على موقعهم بحيث أن الصورة المتداولة مركبة وتسيء إليّ وإلى موقعهم على حد سواء".
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