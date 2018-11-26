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مطران طيبة للأقباط الكاثوليك في زيارة رعوية لمحافظة البحر الأحمر (صور)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:12 م
مطران طيبة للأقباط الكاثوليك في زيارة رعوية لمحافظة البحر الأحمر (صور)
جانب من الزيارة
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حازم رفعت
 
قام نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، بزيارة رعوية لكنائس الإيبارشية في محافظة البحر الأحمر، وفي صباح أمس الأحد، احتفل بالذبيحة الإلهية مع أبناء رعية القديس يوسف بمدينة الغردقة.

كما قام نيافته بزيارة لرعية العائلة المقدسة بسفاجا حيث ترأس صلاة القداس الإلهي.

يذكر أن الأب يؤانس، يخدم رعية القديس يوسف بالغردقة، من منذ ثمانية عشر عاما، لتلبية لاحتياجات الخدمة داخل رعايا محافظة البحر الأحمر وتوافقا مع رغبة أبنائها.
مطران طيبة للأقباط الكاثوليك في زيارة رعوية لمحافظة البحر الأحمر (صور)
مطران طيبة للأقباط الكاثوليك في زيارة رعوية لمحافظة البحر الأحمر (صور)
مطران طيبة للأقباط الكاثوليك في زيارة رعوية لمحافظة البحر الأحمر (صور)
مطران طيبة للأقباط الكاثوليك في زيارة رعوية لمحافظة البحر الأحمر (صور)
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