مطران طيبة للأقباط الكاثوليك في زيارة رعوية لمحافظة البحر الأحمر (صور)

قام نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، بزيارة رعوية لكنائس الإيبارشية في محافظة البحر الأحمر، وفي صباح أمس الأحد، احتفل بالذبيحة الإلهية مع أبناء رعية القديس يوسف بمدينة الغردقة.





كما قام نيافته بزيارة لرعية العائلة المقدسة بسفاجا حيث ترأس صلاة القداس الإلهي.



