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التحالف العربي: مستمرون في تحييد الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:24 م
التحالف العربي: مستمرون في تحييد الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيين
تركي المالكي
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وكالات
 

قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إنهم مستمرون في عمليات تحييد الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

 

وأكد المتحدث باسم التحالف، استمرار العمليات لدعم الجيش الوطني لتحرير مدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني.

المزيد عن: تركي المالكي اليمن الصواريخ الحوثية الحوثيين التحالف العربي
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