انطلاق الإتحاد العربي للكهرباء مطلع ديسمبر المقبل في الأردن

يعقد المؤتمر العام السادس للاتحاد العربي للكهرباء اجتماعاته في منطقة البحر الميت، في الخامس والسادس من شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار "واقع وافاق مستقبل قطاع الطاقة في الوطن العربي".





واعلن المهندس امجد الرواشدة رئيس المؤتمر ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، في تصريح صحفي مشترك مع امين عام الاتحاد العربي للكهرباء المهندس فوزي خربط، اليوم الاثنين، ان المؤتمر الذي يعقد برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ومشاركة وزراء ومسؤولين عرب واجانب، يشتمل على جلسة وزارية يشارك فيها عدد من وزراء الكهرباء العرب حول الكهرباء في الوطن العربي، الواقع الحالي والآفاق المستقبلية.





وتحتضن شركة الكهرباء الوطنية( الأردن)، مقر الأمانة العامة للاتحاد الذي يضم في عضويته 32 عضوا عاملا و20 عضوا مشاركا وعضوين مراقبين يمثلون وزارات ومؤسسات وشركات الكهرباء من جميع الدول العربية وعددا من الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.





وقال الرواشدة،ان المؤتمر يشتمل على جلسة أخرى حول الربط الكهربائي العربي من جهة والربط الكهربائي العربي مع أوروبا وافريقيا واسيا، بالتركيز على الربط الثماني والربط الخليجي والربط المغاربي، مؤكدا أهمية المؤتمر في بحث السوق الكهربائية المشتركة في اطار التكامل الطاقي العربي.





ووفق الرواشدة يفرد المؤتمر جلسة خاصة لموضوع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بتناول واقع هذه التكنولوجيا عربيا، وسبل التمكين والمقارنة بين توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والنووية والمتجددة.





وقال المهندس خربط، ان نخبة من وزراء الكهرباء والطاقة العرب ووكلاء الوزارات من الأردن والعراق وفلسطين والمغرب وقطر والسعودية، وكبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين للشركات والمؤسسات الكهربائية من الدول العربية ستشارك في المؤتمر.





وتضم قائمة المشاركين ممثلي 35 دولة وهيئة ومؤسسة عربية وأجنبية معنية بقطاع الطاقة الكهربائية بالإضافة الى خبراء ومقدمي الأوراق العلمية.





وأشار خربط الى فعاليات أخرى يشتمل عليها المؤتمر، ابرزها، عقد اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد التاسع والأربعين والاجتماع الخمسين، وكذلك الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للاتحاد بحضور الأعضاء العاملين والمشاركين في الاتحاد من معظم الدول العربية.





ويترأس مجلس ادارة الاتحاد في دورته الحالية، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء ) المهندس عيسى بن هلال الكواري.





والأعضاء الحاليون في المجلس هم الأردن ، المغرب ، الإمارات ، البحرين ، الجزائر ، العراق ، السعودية ، مصر واليمن.





ومن المقرر ان يتم خلال المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في قطر إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب للفترة (2019-2021).





وسيتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من الدول العربية، كما سيتم مناقشة بنود جدول الأعمال التي تتضمن عرض تقرير حول نشاطات الاتحاد المتنوعة وإنجازاته وتقرير حول نشاطات اللجان المنبثقة عن الاتحاد ومناقشة الخطة المستقبلية والوضع المالي للاتحاد.





ويقام على هامش المؤتمر معرض للشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.





والاتحاد العربي للكهرباء تأسس عام 1987 بهدف تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي والسعي لتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل لاعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم.

--(بترا)