kora star | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora star | كورة لايف ستار | كورة ستار | kooora star يلا شوت

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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:21 معمرو عادل
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استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الجونة ضمن الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.
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وأفاد مراسل "الفجر الرياضي" أن المدير الفني، استقر بشكل كبير، على إعادة الثلاثي حمدي النقاز، وفرجاني ساسي، وكابونجو كاسونجو، لتشكيل الفريق الأساسي للمباراة المرتقبة.
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وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوبام"ا وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم "كهربا".
خط الهجوم: كاسونجو.
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خرج محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، من معسكر الفريق الأبيض لمباراة الجونة، المقرر لها اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.
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واستبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، محمد إبراهيم لإصابته في العضلة الخلفية، حيث أجرى أشعة مساء الأحد بعد التدريب الختامي لشكواه من آلم بها.
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وبذلك تقصلت قائمة الفريق للمباراة إلى 19 لاعبا
وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب بتروسبورت.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يحل الجونة في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.
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