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امرأة تحير "المرور" وتتهم الـ"GPS" بعد قيادة سيارتها على "سكة القطار"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:22 م
امرأة تحير المرور وتتهم الـGPS بعد قيادة سيارتها على سكة القطار
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ضبط مكتب الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، امرأة تقود سيارتها على السكة الحديدية للقطار، وعندما تم سؤالها اتهمت الـ"GPS"، حسبما نفل موقع "فوكس نيوز".

وأوضحت الشرطة أن السائقة لم تكن في حالة سكر حين ضبطت على الساعة العاشرة ليلا إثر تلقي اتصال هاتفي للإبلاغ عن العربة الشاردة.

وأزالت الشرطة سيارة المرأة من السكة الحديدية ووجهت للسائقة مخالفة "القيادة المتهورة" من جراء ما قامت به.

وتعرضت المرأة لانتقادات واسعة على المنصات الاجتماعية إذ عاتبها كثيرون على التهور وقالوا إن هذا الفعل كان بوسعه أن يتسبب بحادث مأساوي.

واستغرب معلقون حديث المرأة عن الـ"جي بي إس"، لأن هذا الأخير يتولى الإرشاد على الطرق كما أن المرأة تدرك أيضا أن السكة الحديدية مخصصة للقطار الذي يسير بسرعة كبيرة.
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