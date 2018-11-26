تعرف على معنى الشحرورة وسبب إطلاقه على النجمة الراحلة صباح

يتزامن اليوم الـ 26 من نوفمبر مع ذكرى رحيل الشحرورة صباح عن عالمنا بعد رحلة طويلة أبدعت فيها بصوتها بغناء أجمل الكلمات التي ستظل مرتبطة بصوتها سنوات وسنوات.. الشحرورة لم تقف نجاحاتها عند حد الغناء وإنما شاركت فى أهم أفلام السينما لتثبت موهبتها فى التمثيل التي لم تقل مطلقاً عن جمال صوتها ما جعلها فنانة شاملة بامتياز لتحفر اسمه فى وجدان محبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم العربي الذين ارتبطوا بصوتها وجمالها الأخاذ -أينما ظهرت- النابع من روحها التي طالما كانت مصدر لمحبة الحياة.

صباح التي يحفظ أغانيها الملايين ويعشقون أفلامها، ربما لا يعلم كثيرون أصل تسميتها بلقب الشحرورة، بل لا يعرف آخرون معني هذا اللقب فى الأساس الذى نتعرض لقصته خلال السطور التالية.





البداية من أصل كلمة الشحرورة ومعناها، فالشحرورة هى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التي تتميز بجمال صوتها، كما أن هذا الطائر لا يعيش فى لبنان فحسب وإنما يعيش بشكل أكبر فى أوروبا وآسيا، والمغرب العربي، وفى أوروبا لا يطلقون عليه الشحرورة وإنما يسمي الطائر الأسود لأن لون ريشه بالكامل أسود فيما عدا منقاره الأصفر.