يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Zamalek HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:04 معمرو عادل
يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Zamalek HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف
يستقل الزمالك نظيره الجونة على أرضية ملعب بتروسبورت في القاهرة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2018، لحساب مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Zamalek HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف
ويؤدي الزمالك موسماً قياسياً على المستوى المحلي، إذ يواصل سلسلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الماضية في الدوري، واستطاع الفارس الأبيض بهذا الفوز الاحتفاظ بالصدارة برصيد 29 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بيرميز الوصيف.
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يقدم الجونة نتائج جيدة نسبياً محلياً، فقد تمكن من احتلال المركز التاسع برصيد 16 نقطة بخوضه 14 جولة في الدوري، فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في سبع وتلقى سبع خسائر، وسيكون الجونة صاعداً مجدداً في الدوري في حال حقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك الذي لم يتلقى سوى خسارة واحدة بالموسم الجاري.
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