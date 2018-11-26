انهيار جزئي بعقار في الإسكندرية دون إصابات (صور)

شهد شارع الملك حفني قبلي بمنطقة فيكتوريا شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إنهيار جزئي في عقار دون حدوث أي من الإصابات.



وتوجه حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول، فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء من العقار الكائن رقم 51 ش ملك حفنى قبلى فيكتوريا إلى موقع الحدث يرافقة جميع الأجهزة التنفيذية بالحي.



وكلف رئيس الحى الإدارات المعنية باتخاذ اللازم من إجراءات بهذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.