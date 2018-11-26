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بـ"16" كاميرا خلفية.. هاتف جديد من اختراع "LG"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:09 م
بـ16 كاميرا خلفية.. هاتف جديد من اختراع LG
هاتف ال جي
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سجلت شركة إل جي براءة اختراع جديدة لهاتف يحمل 16 كاميرا خلفية، وستقوم 16 عدسة بالتقاط الصورة معاً في نفس الوقت ولكن بمزايا مختلفة.

فعلى سبيل المثال تظهر صورة بزاوية واسعة وصورة اخرى بعزل للخلفية وصورة اخرى يكون عمق الصورة أطول وصورة اخرة تسمح لك بتغيير التركيز باختصار كل عدسة ستنتج صورة مختلفة عن الاخرى لتحتار انت في النهاية الصورة التي تريدها.

الفكرة تبدو غريبة ومثيرة بنفس الوقت لذلك علينا أن ننتظر كيف ستقدمها شركة إل جي في نهاية الأمر مع التأكيد بأن بعض براءات الاختراع قد يتم تسجيلها ولكن تبقى حبيسة الادارج في النهاية.
المزيد عن: هاتف ل جي تكنولوجيا تقنية جديدة تقنية براءة اختراع 16 كاميرا
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