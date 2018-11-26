بـ"16" كاميرا خلفية.. هاتف جديد من اختراع "LG"

سجلت شركة إل جي براءة اختراع جديدة لهاتف يحمل 16 كاميرا خلفية، و ستقوم 16 عدسة بالتقاط الصورة معاً في نفس الوقت ولكن بمزايا مختلفة.





فعلى سبيل المثال تظهر صورة بزاوية واسعة وصورة اخرى بعزل للخلفية وصورة اخرى يكون عمق الصورة أطول وصورة اخرة تسمح لك بتغيير التركيز باختصار كل عدسة ستنتج صورة مختلفة عن الاخرى لتحتار انت في النهاية الصورة التي تريدها.



