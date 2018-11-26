إعلام بنها: مبادرة "100 مليون صحة" إنجاز تاريخي غير مسبوق





وأضاف عرفة، أنه تم الرد على كافة الأكاذيب والشائعات وعرض الحقائق أمام الرأي العام، ويعتبر الإقبال الشديد من قبل مواطنى محافظة القليوبية خير دليل على نجاح المبادرة الرئاسية حيث أجرى التحليل حتى الآن 2 مليون ونصف تقريبا وبذلك تتصدر محافظة القليوبية محافظات المرحلة الاولى التسعة من حيث الاقبال على الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الامراض غير السارية (ضغط وسكر وسمنه).



وتابع أنه مازال أمام المواطنين الذين لم يطمأنوا على صحتهم أربعة أيام قبل انتهاء الحملة فى 30 نوفمبر الجارى وعليهم التوجه فورًا إلى مواقع تقديم الخدمة المنتشرة فى كل ربوع محافظة القليوبية.



أكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى بمحافظة القليوبية، تعرضت لعدد من الاكاذيب والشائعات المغرضة التى أطلقها أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية من خلال ابواقها الاعلامية وكتائبها المنتشرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى للنيل من الانجاز التاريخى والغير مسبوق للحفاظ على صحة المصريين.جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمها مركز النيل للإعلام، اليوم الإثنين، بمشاركة شباب الجامعة تحت عنوان "حرب الشائعات لن تنال من إنجاز مبادرة 100 مليون صحة".