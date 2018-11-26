حقيقة تعاقد منتج "بعد البداية" مع قناة إخوانية لعرض المسلسل

نفى المنتج ريمون مقار، تعاقد شركته مع إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لعرض مسلسل "بعد البداية"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتبت "مقار" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا لسه عارف دلوقي من أحد الأصدقاء أن أحد أعمال الشركة يتم عرضها على أحد المنصات المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية وهى قناة الشرق وهو مسلسل بعد البداية".





وأضاف:" لما عرفت حبيت أقول إن مش جديد عليهم السرقة مش مستغرب أنهم يقرصنوا على حقوق الآخرين مش جديد عليهم القرصنة".





وتابع:" عايز أقول إننا كشركة لم ولن نتعامل مع أي جهة أو أي دولة أو أي فرد يعمل ضد مصر تحت أي ظرف من الظروف وخليهم يسرقوا ويعرضوا مش فارقه مهو مفيش مبادئ".





"بعد البداية" تأليف عمرو سمير عاطف، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة طارق لطفي، التونسية درة، خالد سليم، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، روجينا، محمود الجندي، نبيل عيسى، سناء شافع، علاء مرسي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، ومحمد الصاوي.