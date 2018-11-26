الشروط الكاملة للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية.. تعرف عليها

منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو الماضي، قام صندوق التنمية المحلية بالموافقة على إقراض 1190 مشروعًا، باستثمارات بلغت 10.5 مليون جنيه، في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، وغيرها من المشروعات.

وترصد "الفجر"، خلال السطور التالية، الأنشطة التي يقوم الصندوق بتمويلها، وشروط الحصول على التمويل.

*مشروعات إنتاجية

الإنتاج الزراعي "نباتي وحيواني" - التصنيع الزراعي- الصناعات البيئية - الصناعات الحرفية.

*مشروعات تسويقية

وتشمل نشطة التجميع – الفرز – التجهيز – التعبئة – التخزين - النقل والتوزيع.

*مشروعات خدمية ذات العائد المالي

جمع المخلفات ومعالجتها - الأسواق العامة - الميكنة الزراعية - الإصلاح والصيانة - نقل الأفراد - محطات الوقود - خدمات الري - عيادات طبية وبيطرية - مدارس خاصة - مكاتب بريد وتليفونات أهلية - البرمجيات والحاسب الآلي.

*مشروعات صغار المستثمرين

تمنح مشروعات صغار المستثمرين ممن لديهم مشروعات قائمة أو الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة ذات عائد مادي دوري سريع يغطى استثماراتها الجديدة في مدة لا تتجاوز العامين ونصف بما فيها فترة السماح، وبقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.

النجارة والأثاث - إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية - تصنيع الآلات الزراعية والبلاط - تربية دودة القز - المحال التجارية المختلفة كالبقالة - محال السلع الغذائية - الحدايد والبويات – الملابس - المطاعم والكافتيريات - محال العصائر- المصانع المختلفة كالطوب الطفلى - تعبئة وتغليف المواد الغذائية - المناديل الورقية – البلاط - استديوهات التصوير - معامل الألبان - محال الزجاج والبراويز – المطاحن – الفراكات - معامل التخليل - تجديد سيارات الأجرة – البضائع – المناحل - ماكينات الري - الجرارات الزراعية.

ويمنح الصندوق قروضه التي لا يتجاوز قيمتها 80% من الاستثمارات المطلوبة للمشروع، من الوحدات المحلية إلى الفئات التالية:

*الأفراد الطبيعيون من الشباب وغيرهم.

*شركات الأفراد الذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي يتم تمويله.

* الجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانوناً، والتي تقع تحت الإشراف المباشر لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي.

أنواع القروض وفقًا للمدى الزمني

ويركز الصندوق على منح نوعين من القروض وتشمل "قروض قصيرة الأجل تسدد خلال عامين. - قروض متوسطة الأجل تسدد خلال أربع سنوات"، ويمنح المقترض فترة سماح قبل البدء في سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة طبقاً لنوعية المشروع.

الضمانات المطلوبة

1- تعتبر موافقة لجنة شروق بالوحدة المحلية القروية شرطاً أساسياً للنظر فى الموافقة على طلب القرض وترفق الموافقة بطلب القرض.

2- تمنح القروض التى لا تزيد عن 1000 جنيه بضمان إقرار من لجنة شروق بالقرية معتمداً من الوحدة المحلية بحسن سمعة المتقدم للقرض وحاجته إليه، وجديته فى تنفيذ المشروع.

2- تمنح القروض التى تزيد عن 3000 جنيه بضمان كامل جماعى على كل من المقترض والضامنين بعد موافقة لجنة شروق بالقرية اعتماد الوحدة المحلية.

3- تبسيط الضمانات بالنسبة للمشروعات التى تتجاوز 3000 جنيه بما يتلاءم مع ظروف وإمكانيات كل مقترض، وطبقاً لنوع وطبيعة المشروع والمنطقة الجغرافية التى سينفذ فيها المشروع، مع التركيز على أن يكون الضمان الأساسى هو موجودات المشروع كلما كان ذلك ممكناً.

إجراءات الحصول على القرض

* الاكتفاء بتوقيع استمارات القروض بالوحدة المحلية فقط وترسل مباشرة إلى المحافظة لمراجعتها وتوقيعها بإدارة التنمية ثم اعتمادها من سكرتير عام المحافظة، ويتولى مدير التنمية بالمحافظة إخطار المركز اختصاراً للوقت.

* يزور مندوب من الصندوق زيارات دورية منتظمة إلى إدارات التنمية بالقرى لاستلام طلبات القروض وتسليم العقود التي تمت الموافقة عليها، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالصندوق وإجراء مراجعة أولية لتلك الطلبات.

* تقرر بالنسبة للحالات القهرية أو الطارئة أو الحالات الإنسانية الموافقة على إعادة الجدولة للقروض بنفس سعر التكلفة السابق منحها عند طلب القرض.

* مد فترة السماح للمشروعات قبل تحصيل أقساط القروض، بحيث يتم تسديد أولى الأقساط من العائد المتحقق من دورة الإنتاج الثانية وليست الأول.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

*يتقدم طالب القرض إلي الوحدة المحلية المقيم بنطاقها أو المطلوب تنفيذ المشروع بنطاقها ( قرية/ مركز ومدينة/ حي ) باستمارة طلب القرض الموضح بدليل التعامل مع الصندوق.

*بطاقة تحقيق الشخصية لطالب القرض أو رخصة مزاولة النشاط للمشروع القائم.

*عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقاري.

*دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.

*البطاقة الضريبية.