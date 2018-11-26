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صدى- السعودية| حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:11 م
صدى- السعودية| حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

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أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

                                 

وتشمل الحالة مناطق: "نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة".

 

كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

 

المصدر: صحيفة صدى

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