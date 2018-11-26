صدى- السعودية| حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:11 مالفجر السعودي
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أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة
الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وتشمل الحالة مناطق: "نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات
الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة".
كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات
الجنوبية الغربية للمملكة.
المصدر: صحيفة صدى
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