صدى- السعودية| حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

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أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق: "نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة".

كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

المصدر: صحيفة صدى