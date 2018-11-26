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قائمة المصريين المتوجين بجوائز بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:10 م
قائمة المصريين المتوجين بجوائز بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
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دينا نبيل
 

كشف ظهر اليوم، مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن أسماء الفائزين للدورة العاشرة .

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة الرياضيين المصريين الذين حصدوا الجوائز :

فاز نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بجائزة الرياضي العربي المتميز، عن إنجازه كهداف للدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا..

الرباع الأوليمبي محمد إيهاب حصد جائزة الرياضى العربى عن إنجازه كأفضل وأول رباع عربى يحصد ثلاث مداليات ذهبية فى بطولة العالم للكبار وكأول رباع عربى وإفريقى يصعد على منصات عالميه للكبار 4 مرات متتالية.

منتخب مصر للاسكواش فاز بجائزة أفضل فريق عربي

 أسامة الجندي، بطل الخماسي الحديث، حصد الجائزة في فئة بطل رياضى عربي حقق نجاحات مميزة في المجال الرياضي.

المصرية نادية عبد الحميد عبد الحفيظ مدربة منتخب الملاكمة، حصدت جائزة فئة المدرب العربي.

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