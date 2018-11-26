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رابطة النقاد الرياضيين تلتقي نقيب الصحفيين لبحث أزمة تأجيل الانتخابات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:59 م
رابطة النقاد الرياضيين تلتقي نقيب الصحفيين لبحث أزمة تأجيل الانتخابات
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 

التقى عدد من أعضاء رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم، بمكتبه بمؤسسة الأهرام؛ لبحث أزمة قرار هيئة مكتب النقابة، بتأجيل عقد انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة.

 

ووعد "سلامة"، الزملاء ببحث الأزمة خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل، والمقرر عقده خلال الأسبوع الجاري أو القادم على الأكثر.

 

وكان صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، بأنه فوجئ بقرار صادر من هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، بإرجاء تلقي أوراق الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين إلى وقت لاحق، وتأجيل الانتخابات بالرابطة، وذلك بناءً على طلب من المكتب التنفيذي الحالي للرابطة.

 

وقال محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، إن تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة، جاء بقرار من هيئة مكتب النقابة وليس من المكتب التنفيذي للرابطة، بناءً على طلبات قُدمت من الكثير من الصحفيين الرياضيين.

 

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن المكتب التنفيذي للرابطة سبق وأن أعلن مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشيح، ولكن هيئة المكتب اعتبرت أن تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي هو الصالح العام للرابطة، مؤكدًا أنه قرار يجب الالتزام به، نظرًا أنه صدر من السلطة العليا بالنقابة.

 

وكان مقررًا أن تفتح النقابة باب الترشيح السبت الماضي 24 نوفمبر.

المزيد عن: نقيب الصحفيين رابطة النقاد الرياضيين تأجيل الانتخابات
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