"يا ريتني نسمة صبا" تجمع تامر حسني وحميد الشاعري ورحيم في جلسة خاصة (فيديو)

نشر الفنان أحمد عصام مقطع فيديو من جلسة خاصة جمعت بين المطرب تامر حسني، والفنان حميد الشاعري، والملحن محمد رحيم، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





النجوم ظهروا خلال الفيديو وهم يغنون أغنية "يا ريتني نسمة صبا" لحميد الشاعري، وعلق "عصام" على الفيديو قائلًا:" صباح الروقان صباحكو فل".





وكان تامر قد نشر صورة للمجموعة عبر صفحته الشخصية بانستجرام كاشفًا عن تحضيرهم لمفاجأة فنية جديدة.





يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، الذي ضم 14 أغنية أبرزهم "كفاياك أعذار"، "100 وش"، "وإنت معايا"، "ورد صناعي".



