ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صدى- السعودية| القاهرة ترحب بزيارة ولي العهد بطريقتها الخاصة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:06 م
صدى- السعودية| القاهرة ترحب بزيارة ولي العهد بطريقتها الخاصة
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

انتشرت اللافتات الترحيبية في شوارع القاهرة، تزامنًا مع زياة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حفظه الله، إلى مصر.

 

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله سيصل إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.

 

وستتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

 

المصدر: صحيفة صدى

المزيد عن: مصر محمد بن سلمان عاجل سلمان زيارة ولي العهد لمصر المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك القاهرة السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 5:30:01 PM