صدى- السعودية| القاهرة ترحب بزيارة ولي العهد بطريقتها الخاصة

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انتشرت اللافتات الترحيبية في شوارع القاهرة، تزامنًا مع زياة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حفظه الله، إلى مصر.

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله سيصل إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.

وستتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

المصدر: صحيفة صدى