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لارتدائهن ملابس فاضحة والتفوه بألفاظ خادشة.. حبس راقصات أفراح شعبي بالدقهلية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:06 م
لارتدائهن ملابس فاضحة والتفوه بألفاظ خادشة.. حبس راقصات أفراح شعبي بالدقهلية
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سالي رضوان
 
قررت نيابة الدقهلية، حبس راقصات الأفراح الشعبية أبطال فيديوهات الإثارة الجنسية والتفوه بألفاظ خادشة، ٤ أيام احتياطيا. 

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود معلومات للعقيد عصام أبوعرب رئيس مباحث الآداب بالمديرية، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو لبعض النسوة الساقطات أثناء رقصهن بالأفراح الشعبية وارتدائهن لملابس فاضحة وأداء بعض حركات الإثارة الجنسية والتفوه بألفاظ خادشة للحياء على خشبة المسارح ثم قيامهن بنشر تلك الفيديوهات على موقع اليوتيوب. 

تم تحديد اثنتين منهم "مريم ع ا" وشهرتها بوسى ٢٠عام، و"هدى م ف"، وشهرتها ليالى ٢٥ عام، وتقيمان دائرة مركز شربين.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما حوته مقاطع الفيديو اعترفتا بصحتها وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما ٤أيام احتياطيا.
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