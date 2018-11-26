أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 26/11/2018

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل عيار 21 سعر 612 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 525 جنيهًا.





وبلغ سعر الجرام عيار 24 بلغ نحو 698 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و895 جنيهًا، وسجل السعر العالمي 1223 دولارًا للأوقية.