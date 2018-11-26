يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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بث مباشر مباراة الزمالك اليوم حيث ان الزمالك يدخل مباراة اليوم ساعيا لمواصلة سلسلة انتصاراته والذهاب بعيدا بصدارة الدوري حيث يحتل أبناء ميت عقبة الصدارة برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المقاصة صاحب المركزالثاني والذي انتصر بالأمس على إنبي في مباراة ماراثونية 4-3 حقق الزمالك 9 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يعرف طعم الهزيمة سوى في لقاء وحيد امام النجوم وكان الزمالك قد نجح في الفوز في أخر مبارياته امام الداخلية بهدفين دون رد في مباراة ماراثونية، ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك للتقدم أكثر وأكثر نحو استعادة بطولة الدوري الممتاز والتي غابت عن القلعة البيضاء منذ 3 أعوام, مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة بث مباشر اليوم بدون تقطيع في الدوري المصري.

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على الجانب الأخر يدخل فريق الجونة مباراة اليوم من أجل تحسين موقفه في بطولة الدوري الجونة الذي بدأ المسابقة بشكل مميز تراجع بشكل غير مبرر في الفترة الأخيرة ويحتل الجونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف وكان الجونة قد خسر أخر مبارياته أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، لايف بث مباشر مباراة الزمالك والجونة بدون تقطيع.

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وسيستعيد الزمالك في مباراة اليوم ثلاثي الفريق المحترف حمدي النقاز وفرجاني ساسي وكاسونجو بعدما غابوا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية بسبب خوضهم مباريات مع منتخباتهم ويفتقد الجونة لنجم الفريق أحمد عيد عبد الملك بسبب الإصابة وتنقل مباراة الزمالك والجونة اليوم الأثنين 26 نوفمبر 2018 في الثامنة مساءا عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في الجولة الـ13 لبطولة الدوري، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك والجونة اليوم بث حي ولايف.