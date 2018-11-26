أصيب بها قبل 30 عاما.. أطباء يستخرجون رصاصة من صدر رجل!

استخرج أطباء بمدينة نالتشيك بعاصمة قبردين بلقار الروسية رصاصة بقيت في صدر رجل 30 سنة دون أن يشعر بألم.





وقال الطبيب "أندريه توتوكف" أحد المشرفين الأساسيين على العملية: "جاءنا المريض منذ مدة وكان يشتكي من آلام في الصدر وخصوصا أثناء الحركة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية، اكتشفنا وجود جسم غريب في تجويف الصدر الأيمن، فقررنا إجراء عملية جراحية لاستئصاله".



