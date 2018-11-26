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أصيب بها قبل 30 عاما.. أطباء يستخرجون رصاصة من صدر رجل!

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:29 م
أصيب بها قبل 30 عاما.. أطباء يستخرجون رصاصة من صدر رجل!
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استخرج أطباء بمدينة نالتشيك بعاصمة قبردين بلقار الروسية رصاصة بقيت في صدر رجل 30 سنة دون أن يشعر بألم.

وقال الطبيب "أندريه توتوكف" أحد المشرفين الأساسيين على العملية: "جاءنا المريض منذ مدة وكان يشتكي من آلام في الصدر وخصوصا أثناء الحركة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية، اكتشفنا وجود جسم غريب في تجويف الصدر الأيمن، فقررنا إجراء عملية جراحية لاستئصاله".

وعند استئصالها من الجسم تبين أنه كان رصاصة من سلاح ناري، وبعد سؤال المريض عن مصدرها تبين أنه أصيب بها منذ 30 سنة، وأكد أنها لم تضايقه طوال تلك السنوات، حتى بدأ مؤخرا يشعر بالآلام.
أصيب بها قبل 30 عاما.. أطباء يستخرجون رصاصة من صدر رجل!
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