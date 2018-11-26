يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والجونة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:48 معمرو عادل
يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والجونة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
يصطدم، مساء اليوم الاثنين، نادي الزمالك بنظيره الجونة، في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري المصري الممتاز، والمقرَّر إقامتها على ملعب بتروسبورت.
الزمالك يسعي لمواصلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة، إذ حقَّق 4 انتصارات متتالية على الإنتاج وحرس الحدود ووادي دجلة بالدوري.. وعلى الاتحاد السكندري ضمن منافسات البطولة العربية.
يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والجونة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
ويتصدَّر الأبيض ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة حققها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في مبارتين والهزيمة في مباراة واحدة، سجل خلالها الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكن شباكه 10 أهداف، فيما يحتل الفريق الساحلي المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 والهزيمة في 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفًا وسكن شباكه 20 هدفًا.
يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والجونة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
جمعت 8 مباريات سابقة الزمالك والجونة، من بينها مباراة في كأس مصر و7 مباريات في الدوري الممتاز، حقق الأبيض الفوز في 4 مباريات من بينها انتصار في الكأس فيما تعادلا في 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز في مباراة واحدة.
يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والجونة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة الزمالك والجونة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، والنيل للرياضة، بتعليق حاتم بطيشة ومؤمن عبد الغفار.
يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والجونة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
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