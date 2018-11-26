مشاهدة مباريات Al Zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر - كورة اون لاين لايف
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:34 معمرو عادل
مشاهدة مباريات Al Zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر - كورة اون لاين لايف
خرج محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، من معسكر الفريق الأبيض لمباراة الجونة، المقرر لها اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.
مشاهدة مباريات Al Zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر - كورة اون لاين لايف
واستبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، محمد إبراهيم لإصابته في العضلة الخلفية، حيث أجرى أشعة مساء الأحد بعد التدريب الختامي لشكواه من آلم بها.
مشاهدة مباريات Al Zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر - كورة اون لاين لايف
وبذلك تقصلت قائمة الفريق للمباراة إلى 19 لاعبا.. تعرف على قائمة الزمالك للمباراة إضغط هنا
وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب بتروسبورت.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يحل الجونة في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.
مشاهدة مباريات Al Zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر - كورة اون لاين لايف
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