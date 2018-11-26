مؤشر البحرين يقفز 0.47% بختام جلسة اليوم





سجلت بورصة البحرين صعودها الثالث على التوالي وذلك بنهاية جلسة اليوم الاثنين بدعم قطاعات جماعية.





وصعد المؤشر العام للبحرين، بنحو 0.47%، إلى المستوى 1326.66 نقطة، بربحية 6.24 نقطة.









ووصلت أحجام التداولات إلى 7.40 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.79 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 125 صفقة على مدة الجلسة.





وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.08%، مدفوعاً بسهم الخليج المتحد القابضة 9.82%، والمؤسسة العربية المصرفية 0.47%.









وفي المقابل، تراجع قطاع الخدمات 0.20%، بفعل هبوط سهم عقارات السيف 1.89%، كما تراجع قطاع البنوك 0.11% مع انخفاض سهم مصرف السلام 2.13%.









يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أغلب أسواق الخليج، الهابطة مدفوعا بارتداد أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عام ، وتعد بورصة البحرين النجم الخليجي الساطع منذ انتهاء الأسبوع الماضي؛ وفقاً لتحليل شركة المتحدون للاستثمار.









وتوقع التحليل، أن ﺗظل أسهم ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ في بقية أسواق الخليج ﺗﺣت ﺿﻐط ﺣﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎع أوﺑك ﻓﻲ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻓﻲ 6 دﯾﺳﻣﺑر المقبل، واﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤﺛر ﺳﻟﺑﺎً ﻋﻟﯽ أداء اﻷﺳواق اﻹﻗﻟﯾﻣﯾﺔ.





يُشار إلى إعلان وزير العدل البحريني، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، انتهاء فترة الاقتراع بالانتخابات النيابية والبلدية في المملكة، وبدء عمليات الفرز.





وذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم السبت، أن نسبة المشاركة في انتخابات البحرين بلغت 67%، منوهاً أنها النسبة الأكبر في تاريخ البحرين.





وعن التعاملات الأسبوعية للبورصة، صعد المؤشر العام للسوق لتسجل أول ارتفاع أسبوعي لها خلال شهر نوفمبر الجاري.



