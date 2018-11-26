بورصة الكويت تختم التعاملات بصعود جماعي للمؤشرات









ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر العام 0.35%، وارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.07% و0.49% على الترتيب.





وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة المواد الأساسية بواقع 1.6%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 10%.





وجاء سهم "المساكن" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو كبير نسبته 30%، فيما تصدر سهم "مدار" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 27.8%.





وزادت سيولة البورصة اليوم 36.7% إلى 17.89 مليون دينار مقابل 13.09 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 15.4% إلى 97.4 مليون سهم مقابل 84.41 مليون سهم بجلسة الأحد.





وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 10.24 مليون سهم بقيمة 2.13 مليون دينار، ليستقر السهم عند الإغلاق عند سعر 208 فلوس.



