ضبط المُدرس صاحب واقعة الاعتداء على طلاب مركز تعليمي بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على مدرس إعتدى بالسب والضرب على الطلاب بأحد المراكز التعليمية.



وكانت رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى - يتضمن (قيام أحد المدرسين بالتعدى بالسب والضرب على أحد الطلاب- بأحد المراكز التعليمية ) وتحرر عن الواقعة محضر إدارى بقسم شرطة مينا البصل، وبعرضه على النيابة قررت طلب التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد إسم المدرس ومكان المركز التعليمى محل الواقعة، وبيان أسماء ومحل إقامة المجنى عليهما الموضحين بالفيديو.



وبالفحص توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد شخص القائم بالتعدى على أحد الطلاب بمقطع الفيديو المُشار إليه ويدعى "الأمير و.ع - 50 عاما - مُدرس بمركز تعليمى"، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وكذا تم تحديد مالك المركز التعليمى المدعو "محمد.ع.س - 36 عاما" مقيم بدائرة القسم، كما تم تحديد شخصية الطالبان المتعدى عليهما "مصطفى ر.ا - بدرالدين أ.ش، سنى 15 طالبان بالصف الأول الثانوى، مقيمان دائرة القسم"، وكذا تم تحديد القائمة بتصوير مقطع الفيديو.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المُدرس المذكور مُرتكب الواقعة نفاذًا لقرار النيابة، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

