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"المالية البرلمانية الكويتية" ترفض بالإجماع مشروع "التقاعد المبكر"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:31 م
المالية البرلمانية الكويتية ترفض بالإجماع مشروع التقاعد المبكر
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نيفين سمير
 

رفضت اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع، اليوم الاثنين، المشروع الحكومي المقدم بشأن التقاعد المبكر في الكويت.

وبحسب الوطن، تعكف اللجنة على بلورة تقريرها النهائي حول القانون ليتم إدراجه على جدول أعمال جلسة يوم غدٍ الثلاثاء.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها بمجلس الأمة الكويتي، بحضور وزير المالية نايف الحجرف وممثلي التأمينات الاجتماعية، على اقتراح نيابي بإلغاء المادة الرابعة من القانون.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية ‏صلاح خورشيد، أن اللجنة رفضت مشروع الحكومة الجديد بخصوص خفض سن التقاعد بالإجماع.

وأشار "خورشيد"، إلى أن اللجنة وافقت على المقترح الجديد الذي تقدم به النواب والذي يلغي المادة الرابعة لتلافي أي لغط.

وناشد خورشيد الحكومة إبداء التعاون في قانون التقاعد المبكر.

الجدير بالذكر أن اللجنة ألغت اجتماعها الذي كان مُقرراً عقده أمس الأحد، لإنجاز قانون التقاعد المبكر بسبب عدم اكتمال النصاب رغم حضور وزير المالية نايف الحجرف.

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