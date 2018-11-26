وزير التجارة الكويتي :2.9 مليار دولاراستثمارات أجنبية بالكويت





قال وزير التجارة والصناعة اليوم الاثنين، إن الكويت تمكنت من جذب استثمارات أجنبية عبر "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر"، التي نجحت في استقطاب رؤوس أموال تصل إلى 2.9 مليار دولار منذ إقرار القانون رقم 116 لسنة 2013.





وقال خالد الروضان في كلمة له بقمة البسفور التي تنعقد في إسطنبول تحت عنوان "مواصلة السلام والتنمية من أجل للجميع"، إن ثمة 3 شركات تركية تمتلك حالياً رخصة استثمار بالكويت وتعمل في مجال الإنشاءات بملكية 100%.





وأضاف الروضان في بيان له أن "هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة ورئيسية في خطة تنمية الكويت منها (مطار الكويت الدولي) الجديد وتواصل العمل على قدم وساق لتسهيل بيئة الأعمال فيها".





ولفت إلى وضع استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية الاقتصادية والارتقاء بالقيم الإنسانية وتذليل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب.





وأشار إلى دور صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية الذي قدم قروضاً بلغ إجماليها نحو 7.1 مليار دولار بعدد 935 قرضاً، مضيفاً أن عدد الدول المستفيدة من هذه القروض يصل إلى 106 دولة.





وقال الروضان إن حكومة الكويت وضعت استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية الاقتصادية والارتقاء بالقيم الإنسانية وتذليل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب.





ولفت إلى جهود الكويت على صعيد التحول لمركز تجاري ومالي تنفيذاً لرؤية 2035 (كويت جديدة) التي تقوم على الاستفادة من مواردها واستثمارها وإطلاق إمكانات قطاعاتها الاقتصادية الواعدة.







