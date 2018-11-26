المؤشرات الخضراء تسيطر علي بورصة أبو ظبي بختام الأثنين





أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة يوم الاثنين، على ارتفاع بعد صعود أغلب الأسهم القيادية، وفي صدارتها أبوظبي التجاري والدار العقارية واتصالات وأبوظبي الأول.





وارتفع المؤشر العام اليوم بنسبة 0.50% إلى مستوى 4971.43 نقطة، متجاهلاً تراجعات الجلسة الماضية.





وتصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار بنسبة 3.64% بفعل صعود سهم الواحة كابيتال بنسبة 3.91%، كما صعد قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7% مع ارتفاع سهم أغذية 2.60%.





وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18% مدفوعاً بارتفاعات سهم اتصالات بنسبة 1.16%، وارتفع العقارات 0.81% مع ارتفاع الدار العقارية 1.20%.





كما ارتفع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.48 % بعد ان صعد سهم أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والاتحاد الوطني بنسبة 1.62%، و0.42%، و0.21% على الترتيب.





وفي المقابل هبط قطاع الطاقة بنسبة 2.5% مدفوعاً بهبوط سهمي "دانة غاز" و"طاقة" بنسبة 3.98%، و3.92% على الترتيب.





وكان سهم أبوظبي الأول الأنشط تداولاً من حيث القيمة بنحو 155.32 مليون درهم، ومن حيث الحجم بنحو 10.78 مليون سهم.







